Росіяни в Одеській області знищили цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri
Одеська ОВА
Уночі на 28 вересня в результаті атаки російських дронів в Одеській області зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
За даними джерел ЕП, мова йде про склад та цех Азнаурі.
Аznauri - торгова марка алкогольних напоїв, які виробляються на заводі Akkerman Distillery на Одещині. Бренд Аznauri об'єднує в собі колекцію коньяків, а також лінійку вин.
Нагадаємо:
Уночі на 28 вересня ворог знову атакував Одещину ударними дронами, постраждала цивільна інфраструктура.