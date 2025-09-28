Росіяни в Одеській області знищили цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri

Уночі на 28 вересня в результаті атаки російських дронів в Одеській області зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

За даними джерел ЕП, мова йде про склад та цех Азнаурі.

Аznauri - торгова марка алкогольних напоїв, які виробляються на заводі Akkerman Distillery на Одещині. Бренд Аznauri об'єднує в собі колекцію коньяків, а також лінійку вин.

Нагадаємо:

Уночі на 28 вересня ворог знову атакував Одещину ударними дронами, постраждала цивільна інфраструктура.