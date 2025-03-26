Росіяни збільшили імпорт компонентів для ВПК з Китаю – ГУР

Після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими у 2024 році, тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

ГУР МО України опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий військово-промисловий комплекс, зокрема, підприємство "алмаз-антей", яке виготовляє зенітне озброєння, та найбільший російський виробник танків та бронетехніки – "уралвагонзавод".

"Уралвагонзавод" в 2023-2024 роках, зокрема, імпортував китайські верстати.

За словами ГУР, військова промисловість Росії залишається залежною від іноземного обладнання, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням.

Розрахунки за такі товари переважно проводяться через Банк ВТБ та його філію в Шанхаї, платежі здійснюються в китайських юанях.

При цьому китайські верстати оснащують німецькими та японськими системами числового програмного управління – Siemens, Heidenhain, Fanuc.

"Уралвагонзавод" та "алмаз-антей" також використовують придбане до початку повномасштабного вторгнення обладнання виробництва Emco (Австрія), Grindex (Сербія), Hermle (Німеччина), Tos Celakovice (Чеська Республіка) тощо", – повідомляє ГУР.