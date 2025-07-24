Россияне били по железнодорожному подвижному составу, чтобы заблокировать доступ к портам Одессы

Российские войска ночью 24 июля обстреляли гражданские инфраструктурные объекты и железнодорожный подвижной состав.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Враг бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ.

Однако, как указано в сообщении, сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие.

Никто из работников не пострадал.

Сейчас компания восстанавливает разрушенные объекты.

Напомним:

В ночь на 24 июля россияне массированно атаковали Одессу ударными БпЛА: разрушили 9-этажку, повредили рынок Привоз, памятники архитектуры и другую гражданскую инфраструктуру. В городе возникли масштабные пожары, пострадали четыре человека.

Россия осуществила массированную атаку на одну из теплоэлектростанций Украины.