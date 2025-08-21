Виробник танків Leopard 2 розширює присутність в Україні

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із керівництвом німецького підрозділу оборонного концерну KNDS Deutschland, який виробляє танки Leopard 2.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Головною темою переговорів стало розширення промислової співпраці та створення спільних підприємств в Україні для виробництва військової техніки та запчастин.

Сторони домовилися про запуск ремонтно-сервісних хабів для оперативного відновлення озброєння. За даними відомства, KNDS вже відремонтувала в Україні перші три зенітні установки Gepard.

Також узгоджено налагодження постійної комунікації між виробником і українськими військовими. Це дозволить враховувати бойовий досвід ЗСУ для вдосконалення німецької техніки.

KNDS Deutschland планує створити в Україні розгалужену мережу центрів для ремонту важкої техніки та підготувати базу для подальшого виробництва.