Міноборони змінить закупівлі пального для армії для більшої конкуренції

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу" для удосконалення регіональної моделі закупівлі пального для Збройних сил України збільшила кількість лотів.

Про це повідомляє Міноборони.

ДОТ‎ продовжує удосконалювати механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу й підвищуючи конкурентність на торгах. Наступним кроком у розвитку регіональної моделі стало її поглиблення шляхом збільшення кількості лотів. Це рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, поглиблення регіональної моделі дозволяє забезпечити безперебійне надходження пального у війська".

В Міноборони нагадали, що торік ДОТ впровадив модель закупівель пального за регіональним принципом, очікуючи більшу зацікавленість від учасників ринку, враховуючи специфіку логістичних ланцюжків залежно від регіону.

Така модель передбачала поділ постачання на Східний, Південний, Центральний і Західний регіони.

Кількість учасників, що виходили на торги та рівень економії на аукціонах (редукціонах), підтвердили ефективність такої моделі закупівель.

Саме тому для підвищення конкуренції та оптимізації логістичних процесів потенційних постачальників ДОТ поглиблює регіональну модель,

Раніше регіон охоплював від чотирьох до шести точок постачання. Відтепер кількість лотів буде збільшена вдвічі: замість чотирьох великих регіональних лотів буде вісім дрібніших з меншою кількість точок постачання (від однієї до двох).

За словами директорки програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марини Єремєєвої, ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку Росії, тому постачальники не зберігають великі обсяги на території країни.

"Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції"‎, – зазначила вона.

У результаті проведених торгів на закупівлю дизельного пального арктичного на лотах, де був тільки один учасник, економія від очікуваної вартості в середньому склала 2,7%, водночас на лотах де було більше двох учасників торгів економія в середньому склала 7,5%.

Нагадаємо:

Міністерство оборони у 2024 році виконало план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття на загальну суму понад 3,1 млрд грн.