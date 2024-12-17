Міноборони додатково спрямувало 1,9 мільярда на закупівлю дронів бойовим бригадам

Міноборони виділило додаткові 1,89 млрд грн бойовим бригадам на закупівлю дронів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Це дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям. Цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перевищить 100 млрд грн.

Згідно із повідомленням, 55% від суми спрямують на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням. Ще 18% від суми буде спрямовано на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплекти запчастин до них.

Повідомляється, що бригади самостійно закуповуватимуть те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт.

Нагадаємо:

У Міністерстві оборони коментуючи перенаправлення 23 мільярдів гривень до Держприкордонслужби, попри контакт у Агенції оборонних закупівель, зазначили що існував ризик невикористання коштів.

Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників для ЗСУ.