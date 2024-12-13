Шмигаль: На закупівлю дронів виділять додатково понад 1 мільярд

Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників для ЗСУ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зазначені кошти будуть перераховані безпосередньо бригадам для фінансування найбільш важливих потреб.

Глава уряду зазначив, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн.

Загалом за 11 місяців цього року пряме фінансування становило 27,2 млрд грн, з яких 8,8 млрд направлено на закупівлю безпілотників.

Наступного 2025 року на закупівлю дронів у держбюджеті виділено 100 млрд грн.

Нагадаємо:

У 2024 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони законтрактувала й сплатила аванси за дрони "deep strike" на 20 млрд грн.