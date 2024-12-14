Міноборони віддало 23 мільярди ДПСУ через ризик невикористання коштів

У Міністерстві оборони коментуючи перенаправлення 23 мільярдів гривень до Держприкордонслужби, попри контакт у Агенції оборонних закупівель, зазначили що існував ризик невикористання коштів.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповіді на запит LIGA.net.

У Міноборони зазначили, що рішення про перенаправлення коштів на закупівлі через ДПСУ ухвалено на Ставці Верховного Головнокомандувача.

"Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами — 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб Збройних сил України до завершення бюджетного року", — зазначили у Міноборони.

Там додали, що рішення було ухвалене з метою уникнення затримок у постачанні боєприпасів.

Станом на 13 грудня 2024 року на рахунках АОЗ залишилося 59 млрд грн, які зараз перебувають у процесі активної контрактації. Пріоритети — боєприпаси по комерційних пропозиціях АОЗ, БПЛА типу Mavic, FPV для забезпечення потреб ЗСУ у першому кварталі 2025 році"", — пояснили у міністерстві.

Нагадаємо:

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони планувала використати 23 млрд гривень, які віддали Держприкордонслужбі, на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних Сил України.