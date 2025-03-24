Коаліція дронів виділяє 20 мільйонів євро на розвідувальні БпЛА

Країни-партнери Коаліції дронів виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних БпЛА (ISR) для Сил оборони, які будуть доставлені протягом трьох місяців.

Про це повідомляє Міноборони.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки ним військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій.

"Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція й гнучкість в прийнятті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні Силам оборони", – сказала вона.

Коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Цю ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи. Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.

Нагадаємо:

Міжнародна Коаліція дронів, створена за ініціативи Латвії та України, за рік роботи акумулювала 176 млн євро у Спільному фонді та отримала від партнерів допомогу на понад 2 млрд євро.