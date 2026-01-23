Київ почнуть патрулювати охоронці з мобільними зарядними станціями

Два автомобілі "Муніципальної охорони" з 23 січня почнуть патрулювати із мобільними зарядними станціями: люди, які опинилися в критичних обставинах, зможуть отримати альтернативні джерела живлення.

Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

"Охоронники, які патрулюватимуть на правому та лівому березі Києва, виїжджатимуть туди, де люди критично потребуватимуть альтернативного джерела живлення – щоби зарядити медичні прилади й телефони, сконтактувати з рідними та екстреними службами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звернутися по допомогу можна самостійно, через сусідів, родичів або голів ОСББ.

У пріоритеті – сім'ї з малими дітьми, старші люди, люди з інвалідністю, маломобільні групи населення.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав ситуацію в енергосистемі 22 січня найважчою з часів блекауту у листопаді 2022 року.

