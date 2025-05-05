Іспанська компанія розглядає можливість виробляти оборонну техніку в Україні
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та представники іспанської компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обговорили питання локалізації виробництва техніки в Україні.
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
"Радий був почути про зацікавленість представників EM&M вести бізнес в Україні та розуміння перспектив співпраці з українським оборонним підприємством.
Така кооперація значно вдосконалить зразки української військової техніки, що стане значним підсиленням для наших бойових підрозділів" – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
У міністерстві розповіли, що дистанційно керовані баштові модулі (ДКБМ) Guardian 30 виробництва EM&M вже постачаються в Україну.
Під час зустрічі сторони обговорили можливості та умови локалізації обслуговування й виробництва ДКБМ на українських підприємствах.
Нагадаємо:
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс переконаний, що Іспанія буде змушена збільшити свої витрати на оборону до 3% від ВВП.