Испанская компания рассматривает возможность производить оборонную технику в Украине

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и представители испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обсудили вопросы локализации производства техники в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

"Рад был услышать о заинтересованности представителей EM&M вести бизнес в Украине и понимание перспектив сотрудничества с украинским оборонным предприятием.

Такая кооперация значительно усовершенствует образцы украинской военной техники, что станет значительным усилением для наших боевых подразделений", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

В министерстве рассказали, что дистанционно управляемые башенные модули (ДКБМ) Guardian 30 производства EM&M уже поставляются в Украину.

Во время встречи стороны обсудили возможности и условия локализации обслуживания и производства ДКБМ на украинских предприятиях.

Напомним:

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс убежден, что Испания будет вынуждена увеличить свои расходы на оборону до 3% от ВВП.