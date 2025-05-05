Испанская компания рассматривает возможность производить оборонную технику в Украине
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и представители испанской компании Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обсудили вопросы локализации производства техники в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.
"Рад был услышать о заинтересованности представителей EM&M вести бизнес в Украине и понимание перспектив сотрудничества с украинским оборонным предприятием.
Такая кооперация значительно усовершенствует образцы украинской военной техники, что станет значительным усилением для наших боевых подразделений", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
В министерстве рассказали, что дистанционно управляемые башенные модули (ДКБМ) Guardian 30 производства EM&M уже поставляются в Украину.
Во время встречи стороны обсудили возможности и условия локализации обслуживания и производства ДКБМ на украинских предприятиях.
Напомним:
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс убежден, что Испания будет вынуждена увеличить свои расходы на оборону до 3% от ВВП.