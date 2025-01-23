Український оборонний стартап Frontline залучив інвестиції від фонду засновників Uklon

Фонд Nezlamni проінвестував у розробника роботизованих систем Frontline.

Про це повідомляє пресслужба фонду Nezlamni.

Frontline – це український стартап в індустрії defence-tech, який з 2023-го року займається розробкою роботизованих систем для Сил оборони.

Зокрема, Frontline розробив дрон-розвідник Zoom та турель під гранатомет "Буря".

Nezlamni планує інвестувати у розробку роботизованих систем стартапу.

Сума інвестиції не розголошується, але вона входить в рамки стандартного чека фонду – 100-400 тис дол. Залучені кошти будуть направлені на прискорення реалізації планів з розробки повітряних та наземних систем.

"Ця інвестиція дозволить нам ще швидше впроваджувати інноваційні рішення, які нададуть принципово нові спроможності Силам Оборони України", – зазначив директор Frontline Євген Третяк.

Фонд Nezlamni створили співзасновники Uklon Дмитро Дубровський, Віталій Дятленко, Вікторія Дубровська та Сергій Смусь.

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