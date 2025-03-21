Фінансування військових представників України за кордоном збільшать на мільярд

Генеральний штаб ініціював збільшення граничної чисельності посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном та розміру їхнього місячного грошового забезпечення в національній валюті.

Про це йдеться в листі вже колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича до міністра оборони Рустема Умєрова, який є в розпорядженні ЕП.

В документі Баргилевич просив Умєрова надати принципову згоду на наступні зміни.

В постанові Кабінету міністрів від 2 березня 2010 року №251 (текст документа у відкритому доступі відсутній через обмеженість доступу) передбачити, що гранична чисельність посад в багатонаціональних органах військового управління за кордоном має становити 135 осіб (наразі – 35), а розмір їхнього місячного грошового забезпечення – 100% за останньою штатною посадою (наразі – 50%).

Фінансово-економічні розрахунки до вже підготовленого Міноборони проєкту відповідних змін передбачають, що у випадку ухвалення урядом цієї пропозиції у 2025 році з державного бюджету доведеться додатково витратити 231 млн грн, у 2026-му – 390 млн грн, а у 2027-му – 399 млн грн. Разом – 1,02 млрд грн.

Внесення відповідних змін обумовлено необхідністю створення повноцінного українського військового представництва при Спеціальній місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) у м. Вісбаден (Німеччина), а також Групі сприяння безпеці – Україна (SAG-U).

Відповідно до орієнтовних розрахунків один український військовослужбовець, який перебуватиме у згаданих представництвах отримуватиме від 3641 євро до 4218 євро щомісячної винагороди.

"Основним завданням NSATU є планування, координація та організація надання міжнародної військової допомоги Україні, координація підготовки військ та підтримка розвитку військ", – зазначається в листі Баргилевича.