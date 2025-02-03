Ширина колії: Естонія та Україна розглядатимуть варіанти захисту залізниці

Зміна ширини колії з російської на європейську буде викликом для України і вимагатиме десятки мільярдів євро.

Про це сказав міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт в інтервʼю Укрінформу .

"Це ще один виклик для України, тому що зміна ширини колії вимагала б десятки мільярдів євро. Це нереально. Я думаю, що нам доведеться разом подумати, як зробити цей процес ефективним, як підтримувати техніку і захистити залізницю від використання потенційним противником", – зазначив він.

Свєт додав, що Естонія також має проблему з різними коліями і використовує шляхи російського стандарту 1520 мм, паралельно будуючи сучасну Rail Baltica від Таллінна до Польщі.

Міністр інфраструктури пояснив, що насправді країни Балтії та Фінляндія не змінюють ширину колії, а радше будуть нові шляхи за європейськими стандартами та думають, як не допустити використання залізниці ворогом.

Нагадаємо:

Реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі - Мостиська II - Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.