Ширина колії: Естонія та Україна розглядатимуть варіанти захисту залізниці
Зміна ширини колії з російської на європейську буде викликом для України і вимагатиме десятки мільярдів євро.
Про це сказав міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт в інтервʼю Укрінформу .
"Це ще один виклик для України, тому що зміна ширини колії вимагала б десятки мільярдів євро. Це нереально. Я думаю, що нам доведеться разом подумати, як зробити цей процес ефективним, як підтримувати техніку і захистити залізницю від використання потенційним противником", – зазначив він.
Свєт додав, що Естонія також має проблему з різними коліями і використовує шляхи російського стандарту 1520 мм, паралельно будуючи сучасну Rail Baltica від Таллінна до Польщі.
Міністр інфраструктури пояснив, що насправді країни Балтії та Фінляндія не змінюють ширину колії, а радше будуть нові шляхи за європейськими стандартами та думають, як не допустити використання залізниці ворогом.
Нагадаємо:
Реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі - Мостиська II - Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.