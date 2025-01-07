Реконструкцію залізничної ділянки на кордоні з Польщею, заплановану на 2024 рік, відклали на 2026

Реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі - Мостиська II - Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.

Про це йдеться в операційному плані Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами Європейським Союзом і Молдовою до 2030 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з планом, із необхідних на реалізацію проєкту 10,92 млрд грн, перший транш 4,27 млрд грн буде виділено тільки в 2026 році. Виділення ще 4,83 млрд грн передбачено у 2027 році, 1,81 млрд грн у 2028 році.

Проєкт буде реалізовано за кошти міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових інститутів, державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року ексвіцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво першої великої ділянки європейського шляху Мостиська-Скнилів розпочнеться до кінця 2024 року.

Пізніше стало відомо, що Україні не вдалося залучити для реалізації проєкту фінансування Connecting Europe Facility (CEF). Повідомляли, що можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).