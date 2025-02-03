Ширина колеи: Эстония и Украина будут рассматривать варианты защиты железной дороги

Изменение ширины колеи с российской на европейскую будет вызовом для Украины и потребует десятки миллиардов евро.

Об этом сказал министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет в интервью Укринформу.

"Это еще один вызов для Украины, потому что изменение ширины колеи потребовало бы десятки миллиардов евро. Это нереально. Я думаю, что нам придется вместе подумать, как сделать этот процесс эффективным, как поддерживать технику и защитить железную дорогу от использования потенциальным противником", - отметил он.

Свет добавил, что Эстония также имеет проблему с различными путями и использует пути российского стандарта 1520 мм, параллельно строя современную Rail Baltica от Таллинна до Польши.

Министр инфраструктуры пояснил, что на самом деле страны Балтии и Финляндия не меняют ширину колеи, а скорее будут новые пути по европейским стандартам и думают, как не допустить использования железной дороги врагом.

Напомним:

Реконструкцию железнодорожного пути на участке "Госграница Польши - Мостиска II - Скнилов (Львов)" перенесено на 2026 год.