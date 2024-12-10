Дослідження планів українців спрямувати частину новорічного бюджету на ЗСУ: хто попереду

Серед опитаних українців семеро з десяти планують спрямувати частину свого бюджету, виділеного на різдвяні та новорічні свята, на благодійність.

Про це свідчать результати дослідження консалтингової компанії Deloitte.

"79% із них підтримають захисників на передовій. Серед покоління бебі-бумерів 91% спрямують кошти саме на допомогу українським військовим ", - йдеться в дослідженні.

Водночас зазначається, що 2024 року для респондентів пріоритетом під час різдвяного та новорічного шопінгу є збереження свого бюджету, оскільки статистично на їхнє остаточне рішення придбати якийсь товар у цей період найбільше впливає наявність знижки на момент купівлі або програми лояльності.

У зв'язку з цим 43% респондентів планували цілеспрямовано здійснювати шопінг у "чорну п'ятницю" (29 листопада) і "кіберпонеділок" (2 грудня).

Водночас 28% респондентів не планують здійснювати покупки в ці дні, оскільки не вірять у реальність пропонованих знижок. Серед таких покупців на благодійність витратять до половини святкового бюджету 52% опитаних, 11% - більше половини, а 4% - весь бюджет.

Рейтинг популярних категорій товарів традиційно очолюють продукти харчування, алкогольні напої та іграшки, але тут є спад у виборі покупок - до 36% із 40% торік. Частота купівлі продуктів харчування (зокрема, солодощів) знизилася також до 75% з 84% у 2023 році, тоді як алкогольних напоїв трохи зросла - до 43% з 40% відповідно.

"Чоловіки, як і жінки, планують придбати насамперед продукти харчування та алкогольні напої, а також іграшки для дітей. Якщо порівнювати вибір інших категорій товарів відповідно до статі, то популярнішими серед жінок стануть такі категорії: одяг і взуття (37%), косметика (32%), предмети домашнього вжитку (23%). Чоловіки ж обирають одяг і взуття (26%), побутову техніку та електроніку (26%)", - йдеться в дослідженні консалтингової компанії Deloitte.

Найпопулярнішими місцями для святкового шопінгу, незважаючи на невеликий спад, залишаються супермаркети/продуктові магазини (66% проти 72% роком раніше), великі ТЦ (47% проти 51%) та онлайн-магазини (38% проти 40%).

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