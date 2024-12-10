Исследование планов украинцев направить часть новогоднего бюджета на ВСУ: кто впереди

Среди опрошенных украинцев семеро из десяти планируют направить часть своего бюджета, выделенного на рождественские и новогодние праздники, на благотворительность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Deloitte.

"79% из них поддержат защитников на передовой. Среди поколения бэби-бумеров 91% направят средства именно на помощь украинским военным", - говорится в исследовании.

В то же время отмечается, что в 2024 году для респондентов приоритетом во время рождественского и новогоднего шопинга является сохранение своего бюджета, поскольку статистически на их окончательное решение приобрести какой-то товар в этот период больше всего влияет наличие скидки на момент покупки или программы лояльности.

В связи с этим 43% респондентов планировали целенаправленно совершать шопинг в "черную пятницу" (29 ноября) и "киберпонедельник" (2 декабря).

В то же время 28% респондентов не планируют совершать покупки в эти дни, поскольку не верят в реальность предлагаемых скидок. Среди таких покупателей на благотворительность потратят до половины праздничного бюджета 52% опрошенных, 11% - больше половины, а 4% - весь бюджет.

Рейтинг популярных категорий товаров традиционно возглавляют продукты питания, алкогольные напитки и игрушки, но здесь есть спад в выборе покупок - до 36% с 40% в прошлом году. Частота покупки продуктов питания (в частности, сладостей) снизилась также до 75% с 84% в 2023 году, тогда как алкогольных напитков немного выросла - до 43% с 40% соответственно.

"Мужчины, как и женщины, планируют приобрести прежде всего продукты питания и алкогольные напитки, а также игрушки для детей. Если сравнивать выбор других категорий товаров в соответствии с полом, то более популярными среди женщин станут такие категории: одежда и обувь (37%), косметика (32%), предметы домашнего обихода (23%). Мужчины же выбирают одежду и обувь (26%), бытовую технику и электронику (26%)", - говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

<Самыми популярными местами для праздничного шопинга, несмотря на небольшой спад, остаются супермаркеты/продуктовые магазины (66% против 72% годом ранее), крупные ТЦ (47% против 51%) и онлайн-магазины (38% против 40%).

Читайте также: Скидки на одежду, электронику и бытовую технику: как в Украине готовятся к черной пятнице