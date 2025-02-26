У Туреччині почали готувати спеціалістів, які працюватимуть в українському Baykar

У Туреччині, в компанії Baykar, проходять підготовку майбутні працівники заводу з виробництва безпілотників, який будують в Україні.

Про це повідомив генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар, передає Укрінформ.

"Зараз ми на етапі навчання. У нас 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників. Ми навчаємо їх на базі Baykar, мінімум дев'ять місяців, і протягом навчання додатково прибуватиме нова група людей", – розповів Байрактар.

Він також повідомив, що вже замовлено техніку та обладнання для підприємства в Україні.

"Ми просуваємося вперед. Ми хочемо і сподіваємося на справедливий мир. Хотіли б одразу після цього стартувати. Ми до цього готові. Готуємося і дуже близькі до цього", – додав гендиректор Baykar.

Нагадаємо:

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.

На заводі випускатимуть дрони Bayraktar TB2 або їхню модернізовану версію TB3, здатну нести більший вантаж.