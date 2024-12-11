Британія успішно випробувала лазерну зброю, збивши дрон

Армія Великої Британії вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера та успішно знищила безпілотник

Про це повідомляє Міноборони країни."

Лазер був встановлений на бронетранспортері Wolfhound, на якому солдати 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити й уразити дрон у повітрі.

"Ця новаторська технологія демонструє прагнення Великої Британії залишатися на передньому краї військових інновацій", - сказала міністр оборонних закупівель і промисловості депутат Марія Ігл.

За її словами, успішне випробування цієї системи є значним кроком уперед у розвитку оборонних спроможностей країни.

Принцип роботи лазера: промінь інфрачервоного світла спрямовується на ціль, використовуючи датчики та системи стеження, що підтримують захоплення й точність у режимі реального часу.

В Міноборони також наголосили, що лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів і може стати економічно ефективною альтернативою деяким видам зброї.

Лазер був розроблений Департаментом оборонного обладнання та підтримки Міноборони США разом із Лабораторією оборонної науки та технологій Hersa та промисловим консорціумом на чолі з Raytheon UK.

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Нагадаємо:

Провідущі оборонні компанії, такі як RTX у США, MBDA в Євросоюзі та QinetiQ у Великій Британії, почали активно інвестувати у розробку недорогої високоенергетичної лазерної зброї для боротьби з безпілотниками.