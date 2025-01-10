Понад 25 команд вітчизняних інженерів працюють над розробкою дронів на оптоволокні

Українські оборонні компанії готуються запустити масове виробництво дронів на оптоволокні, які невразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Як розповіли у технологічному кластері Brave1, зараз понад 25 команд інженерів працюють над опануванням напрямку оптоволоконних дронів. Хтось купує компоненти в Китаї, а хтось – розгортає їх виробництво в Україні.

Близько 10 з них готують документацію для кодифікації своїх дронів, що відкриє їм шлях до перших контрактів. Одна модель уже кодифікована, ще дві – на фінальному етапі.

В Україні вже є заводи, спроможні виробляти тисячі таких дронів на місяць. Для пришвидшення закупівель Brave1 склав каталог компаній-виробників оптоволоконних дронів з їхніми контактами, який оновлюється в реальному часі.

В Агенції оборонних закупівель Міноборони розповіли ЕП, що укладених контрактів з виробниками поки немає, але процес підготовки перших угод почався. Крім Міноборони такі дрони можуть купувати інші силові структури, Держспецзв’язку, благодійні фонди, військові частини.

Окремий сегмент – протидія оптоволоконним дронам. Зараз ані Україна, ані Росія не має ефективного захисту проти цих безпілотників, тож розробка захисту – ще один виклик для вітчизняних інженерів.

"Українські розробники опрацьовують ідеї фізичного знищення таких FPV з допомогою турелей, сіткометів та дробовиків, а також досліджують варіант застосування лазерів для знешкодження дронів. Ці рішення уже тестуються", – зазначили у Brave1.

Дрони на оптоволокні є повністю невразливими до засобів РЕБ. Росія вже розгорнула масове виробництво цих безпілотників. Як наздоганятиме Україна – читайте у тексті: На них не діє РЕБ. Як Україна розгортає виробництво дронів на оптоволокні.