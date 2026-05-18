РФ вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу"

Росія завдала чергового масованого удару по об'єктах нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз".

Про це повідомив очільник групи Сергій Корецький.

"Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - повідомив він.

Унаслідок атаки є пошкодження і руйнування. Їхній масштаб у компанії обіцяють оцінити після відбою повітряної тривоги.

Минулого тижня під масованим балістичним обстрілом також була інфраструктура "Нафтогазу" на Полтавщині.

Росія 13 травня атакувала інфраструктуру "Нафтогазу" у двох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство на Житомирщині.