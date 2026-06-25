Росіяни били по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині та по промпідприємству на Полтавщині

Українська правда

Російські загарбники атакували АЗС, склад з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області та промислове підприємство у Полтавській.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич в Telegram

Пряма мова очільника Полтавщини: "Вночі ворог за допомогою БпЛА атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі".

Деталі: За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки, минулося без постраждалих.

Дніпропетровщину загарбники майже 20 разів атакували безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Нікопольському районі пошкоджено АЗС, у Зеленодольській громаді Криворізького району – інфраструктуру.

"У Дніпровському районі горів склад з комунальною технікою. Знищені та пошкоджені з десяток легкових і вантажних авто. У Павлограді виникли кілька пожеж. Понівечені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто", – зазначив Ганжа.

У Синельниківському районі внаслідок атаки зайнявся будинок культури, пошкоджено 12 приватних будинків і господарську споруду.