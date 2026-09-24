Кремль одразу після перемоги на "виборах" підвищить податки для фінансування війни

Російський уряд планує нове підвищення податків у 2027-2029 роках, щоб підтримувати військові витрати на тлі дефіциту бюджету та погіршення стану економіки.

Про це пише Reuters з посиланням на матеріали російського Мінфіну.

Оборону та безпеку у проєкті нового бюджету назвали "стратегічним пріоритетом". У 2027 році доходи бюджету планують на рівні 43,3 трлн рублів, видатки – 48,8 трлн рублів. Дефіцит становитиме 2,2% ВВП проти 1,2%, які закладали у попередніх трирічних прогнозах.

Мінфін РФ пропонує підвищити податки на надприбутки металургійних і хімічних компаній, а також оподаткування транскордонної електронної торгівлі.

Окремо планують збільшити податки на так звані пасивні доходи громадян — інвестиції в цінні папери, продаж майна та відсотки за депозитами. За оцінкою російської влади, зміни можуть зачепити близько 4 млн людей.

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Нові податки планують на тлі погіршення прогнозів для економіки. Промислове виробництво у 2026 році, як очікується, скоротиться на 0,2% — уперше з пандемійного 2020 року.

Інвестиції в основний капітал можуть впасти на 5,4% — це найбільше скорочення з економічної кризи 2015 року. Раніше російський уряд прогнозував падіння лише на 1,5%.

Прогноз інфляції на 2026 рік також підвищили з 5,2% до 6,8%. Reuters зазначає, що коригування відбулося після ударів по НПЗ, які спричинили дефіцит пального та зростання цін.

Довідка. Парламентські "вибори" у РФ пройшли 18-20 вересня. За офіційними результатами, партія Путіна "Єдина Росія" отримала 57,83% голосів за партійними списками та 355 із 450 місць у Держдумі.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів Росії в рамках бюджетного пакета запропонувало включити пасивні доходи до основної податкової бази з ПДФО та оподатковувати їх за ставкою 13–22%.