Внаслідок ворожої атаки у Києві зайнявся склад.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У Голосіївському районі пожежа в складському приміщенні внаслідок падіння БпЛА.

Екстрені служби прямують на місце", – говориться у повідомленні.

До того у КМДА повідомили, що у столиці оголошена дронова небезпека.

Нагадаємо:

На Одещині росіяни атакували ферму і склади із пшеницею, але минулося без постраждалих.

Російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, які оглядали лінії електропередачі.