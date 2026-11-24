У Києві росіяни поцілили у склад
Фото ілюстративне
Внаслідок ворожої атаки у Києві зайнявся склад.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
"У Голосіївському районі пожежа в складському приміщенні внаслідок падіння БпЛА.
Екстрені служби прямують на місце", – говориться у повідомленні.
До того у КМДА повідомили, що у столиці оголошена дронова небезпека.
Нагадаємо:
На Одещині росіяни атакували ферму і склади із пшеницею, але минулося без постраждалих.
Російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, які оглядали лінії електропередачі.
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