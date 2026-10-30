Поїзди до Дніпра та з міста можуть суттєво затримуватися через атаки РФ

"Укрзалізниця" попередила про можливі суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до міста, через постійні російські атаки на вокзал і локомотиви.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Залізничники працюють над збереженням руху поїздів, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття. Актуальні затримки можна перевіряти на сайті УЗ.

Пасажири, які через ці обставини вирішать відмовитися від поїздки з Дніпра або до міста, можуть оформити повернення квитка зі 100% компенсацією.

У разі оголошення евакуації УЗ закликає виконувати вказівки поїзної бригади та негайно відійти від поїзда щонайменше на 200 метрів.

Нагадаємо:

29 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у платформу залізничного вокзалу Дніпра, біля якої перебував поїзд "Дніпро — Запоріжжя".

Станом на ранок 30 жовтня кількість загиблих зросла до 15: у лікарні помер 40-річний чоловік. Шестеро поранених, серед яких 11-річний хлопчик, перебували у тяжкому стані.

Російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, одна жінка постраждала.