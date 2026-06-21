У Сумах після атак ворога пошкоджено пошту та АЗС

Вночі та вранці ворог наніс по Сумах 8 ударів БпЛА по обʼєктах інфраструктури та житловому сектору.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Вісім людей постраждали внаслідок ворожих атак по місту уночі та вранці, їх стан задовільний. Чотирьом надана допомога на місці, інші обстежуються.

Пошкоджені пошта, АЗС, багатоквартирні та приватні будинки: стіни будівель, покрівлі, скління вікон.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автівки.

Нагадаємо:

У ніч на 21 червня росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, двома аеробалістичними ракетами "Кинджал" та 105 БпЛА.