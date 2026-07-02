Уряд включив до Реєстру індустріальних парків "Будшляхмаш": що виробляє

Уряд включив до Реєстру індустріальних парків "Будшляхмаш", який виробляє комунальну техніку, причепи та устатковання.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Реалізація проєкту дозволить створити до 500 нових робочих місць та посилити промисловий потенціал Київської області, говориться у повідомленні.

Індустріальний парк створений у місті Бровари Київської області строком на 34 роки. Його площа становить 11,4 га.

"На території парку планується розміщення підприємств з виробництва комунальної техніки і устатковання, причепів і напівпричепів, а також ремонту і монтажу машин і устатковання", – зазначає відомство.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "АТОМІС". Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 1,26 млрд грн з різних джерел, зокрема із залученням державного стимулювання.

"Індустріальний парк "Будшляхмаш" відкриває можливості для запуску нових виробництв, створення робочих місць і залучення понад 1 млрд грн інвестицій на Київщині. Такі проєкти допомагають перетворювати промисловий потенціал регіонів на конкретні результати для економіки", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Компанія "Будшляхмаш" раніше вже почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари на Київщині: у промисловому приміщенні площею 3000 кв. м. будуть виробляти автомобільні рами.

Компанія здійснює ліцензійне SKD-збирання техніки на базі шасі Daewoo та JAC, рівень локалізації техніки становить 40-60%.

Нагадаємо:

Компанія "Будшляхмаш" почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари на Київщині: у промисловому приміщенні площею 3000 кв. м. будуть виробляти автомобільні рами.