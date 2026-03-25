До Карпат курсуватимуть додаткові поїзди: в які дні та за яким графіком

"Укрзалізниця" призначає 4 додаткові поїзди на пікові дати та продовжує до Яремче один з рейсів далекого сполучення.

Про це інформує пресслужба перевізника.

Йдеться, що 29 березня курсуватимуть:

- поїзд №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра

- поїзд №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова

- поїзд №168/167 Львів – Одеса

30 та 31 березня курсуватиме:

- поїзд №243/244 Київ Львів з відправленням з Києва та Львова

"У складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Під час вибору квитків зверніть увагу, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні місця розташовані ближче до проходу", – підкреслили в УЗ.

Крім того, з 2 квітня подовжують маршрут поїзда №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче.

З Києва відправлення о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30.

З Яремче відправлення о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв'язку з проведенням колійних робіт, зазначає перевізник.

Йдеться, що для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

Призначено курсування регіонального поїзда №812/811 Яремче — Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178—208/207 Київ — Яремче. Це дозволяє зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки.

Відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24. Зворотно з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10. Поїзди цього місяця курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

