Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: 6 загиблих, 12 постраждалих
Вранці 24 вересня армія РФ атакувала агропідприєство у селищі Стара Гнилиця, що на Харківщині, внаслідок чого 6 людей загинули та ще 12 постраждали.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова очільника області: "Серед загиблих – двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо про 8 постраждалих – це працівники ферми".
Деталі: Згодом він додав, що кількість постраждалих через російський удар по агропідприємству зросла до 12.
Усім надають необхідну медичну допомогу.