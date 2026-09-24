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Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: 6 загиблих, 12 постраждалих

Володимир Тунік-Фриз — 24 вересня, 09:56
Росіяни вдарили по фермі на Харківщині: 6 загиблих, 12 постраждалих

Вранці 24 вересня армія РФ атакувала агропідприєство у селищі Стара Гнилиця, що на Харківщині, внаслідок чого 6 людей загинули та ще 12 постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова очільника області: "Серед загиблих – двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо про 8 постраждалих – це працівники ферми".

Деталі: Згодом він додав, що кількість постраждалих через російський удар по агропідприємству зросла до 12.

Усім надають необхідну медичну допомогу.

Українська правда

війна аграрії

аграрії

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