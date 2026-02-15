Ремонт мосту через Тису: на пункті пропуску з Румунією діятимуть обмеження руху

На пункті пропуску з Румунією до квітня триватимуть обмеження руху

У зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За інформацією румунської сторони, розпочинається реконструкція мосту через річку Тиса, у зв'язку з чим з 16 лютого 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", – йдеться у повідомленні.

До третього квітня у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. При цьмоу, пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

