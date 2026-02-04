Українська правда
Відновлення інфраструктури України: Кабмін схвалив нові 23 проєкти

Віктор Волокіта — 4 лютого, 18:34
Міністерство розвитку громад та територій схвалило 23 проєкти для фінансування в межах програми відновлення України III.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За результатами трьох засідань експертної робочої групи, яка займається підготовкою та реалізацією спільних проєктів з Європейським інвестиційним банком, погодили до фінансування проєкти у трьох областях України.

Зокрема, йдеться про фінансування 8 проєктів Сумської області:

  • реконструкція та ремонт медзакладів у Конотопській та Охтирській громадах,
  • облаштування укриттів у Дубов'язівській та Сумській громадах,
  • реконструкція та ремонт каналізаційно-очисних мереж у Глухівській та Сумській громадах,
  • будівництво двох водопроводів у Тростянецький громаді.

Також погоджено 9 проєктів по Харківської області:

  • аварійно-відновлювальні роботи та капремонт медзакладів у Дергачівський, Балаклійській та Харківській громадах,
  • капремонт навчальних закладів у Печенізькій та Берестинській громадах,
  • реконструкція водопроводу у Балаклійській громаді,
  • відновлення гідровузла у Печенізькій громаді, реконструкція водопроводу у Слобожанській громаді,
  • облаштування укриття у дитячому садку Біляївської громади.

У Чернігівській області погоджено 6 проєктів:

  • будівництво водогону у Городнянській громаді,
  • облаштування укриття у дошкільному та медичному закладі Березнянської та Ічнянської громади,
  • будівництво укриттів у Бобровицькій та Остерській громадах,
  • модернізація системи водовідведення в Нижінській громаді.

Фінансування здійснюється в межах програми відновлення України III (транш В), яку реалізують уряд України та Європейський інвестиційний банк. Загальна сума угоди - 100 млн євро.

Нагадаємо:

25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла.

