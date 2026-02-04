Відновлення інфраструктури України: Кабмін схвалив нові 23 проєкти
Міністерство розвитку громад та територій схвалило 23 проєкти для фінансування в межах програми відновлення України III.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
За результатами трьох засідань експертної робочої групи, яка займається підготовкою та реалізацією спільних проєктів з Європейським інвестиційним банком, погодили до фінансування проєкти у трьох областях України.
Зокрема, йдеться про фінансування 8 проєктів Сумської області:
- реконструкція та ремонт медзакладів у Конотопській та Охтирській громадах,
- облаштування укриттів у Дубов'язівській та Сумській громадах,
- реконструкція та ремонт каналізаційно-очисних мереж у Глухівській та Сумській громадах,
- будівництво двох водопроводів у Тростянецький громаді.
Також погоджено 9 проєктів по Харківської області:
- аварійно-відновлювальні роботи та капремонт медзакладів у Дергачівський, Балаклійській та Харківській громадах,
- капремонт навчальних закладів у Печенізькій та Берестинській громадах,
- реконструкція водопроводу у Балаклійській громаді,
- відновлення гідровузла у Печенізькій громаді, реконструкція водопроводу у Слобожанській громаді,
- облаштування укриття у дитячому садку Біляївської громади.
У Чернігівській області погоджено 6 проєктів:
- будівництво водогону у Городнянській громаді,
- облаштування укриття у дошкільному та медичному закладі Березнянської та Ічнянської громади,
- будівництво укриттів у Бобровицькій та Остерській громадах,
- модернізація системи водовідведення в Нижінській громаді.
Фінансування здійснюється в межах програми відновлення України III (транш В), яку реалізують уряд України та Європейський інвестиційний банк. Загальна сума угоди - 100 млн євро.
