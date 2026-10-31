У ДТЕК розповіли, чому у Києві так погано зі світлом

Ситуація з електропостачанням у Києві різко погіршилася через нові російські удари по енергетиці, які наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії нагадали, що 30 жовтня Росія атакувала енергетику по всій країні, зокрема й у столиці, де під ударом знову опинилася ТЕЦ. Нові атаки ускладнили ситуацію в енергосистемі, яка вже мала пошкодження.

"Розуміємо, що графіки дуже жорсткі", – зазначили в ДТЕК.

Енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати систему в межах графіків і не переходити до екстрених відключень. Ремонт пошкодженого обладнання триває безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо:

Росія атакувала з вечора 30 жовтня теплоелектроцентралі у Києві та Шостці, а також чотири підстанції на Дніпропетровщині.