Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ

У Національному банку України повідомили, що українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які "засвітилися" на фотографіях з обшуків Національним антикорупційним бюро в межах операції "Мідас".

Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит ЕП.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента. Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 №18 на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тис. грн в еквіваленті (на сьогодні за курсом НБУ це орієнтовно 2 380 доларів США, в одному пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США знаходиться значно вища сума)", – йдеться у відповіді регулятора.

Таке обмеження на обсяг зняття готівки поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб. Обходити його банкам забороняється, зазначили у Нацбанку та додали, що слідкують за дотриманням цих обмежень, зокрема під час проведення перевірок.

"При виявлені порушень НБУ вживає до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду", – повідомили у Нацбанку.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що до відмивання коштів учасниками корупційних схем у закупівлях Енергоатому міг бути причетний державний "Сенс банк". Також, за словами нардепа, на цей банк міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.

За даними НБУ державний "Сенс банк" дійсно був серед тих установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону на територію України. Крім нього такі операції здійснювали ще 7 банків: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" та "РВС Банк".

Водночас у регуляторі не помічали ніяких аномалій щодо обсягів зняття готівкової валюти чи її обігу.

"При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов'язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ", – повідомили там.

Нагадаємо:

В Україні викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, співорганізатором якої був друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч.

10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Бізнесмен Тімур Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять.