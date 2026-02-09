В МВФ прокоментували стан долара

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва зробила заяву, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bloomberg.

"Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом", - розповіла Георгієва.

Вона також зазначила, що необхідно уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі.

За її словами, це пов'язано з "глибиною та ліквідністю ринків капіталу в США, розміром економіки та підприємницьким духом США".

Нагадаємо:

У кінці січня повідомлялося, що долар США тримався поблизу чотирирічних мінімумів після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавньої слабкості. Це посилило продажі "гринбека" та підтримало єну, євро і фунт напередодні рішення Федеральної резервної системи.