Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 10 лютого
Getty Images
У вівторок, 10 лютого, офіційний курс євро до гривні подорожчає на 36 копійок до 51,12 грн.
Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.
Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 2 копійки до 43,02 грн.
Офіційні курси на вівторок 10 лютого встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 43,02 грн (43,04 грн станом на 9 лютого);
- 1 євро – 51,12 грн (50,76 грн станом на 9 лютого).
Нагадаємо:
30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.