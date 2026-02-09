Нацбанк показав курс долара та євро на вівторок 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, офіційний курс євро до гривні подорожчає на 36 копійок до 51,12 грн.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Своєю чергою долар офіційно зменшиться на 2 копійки до 43,02 грн.

Офіційні курси на вівторок 10 лютого встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,02 грн (43,04 грн станом на 9 лютого);

1 євро – 51,12 грн (50,76 грн станом на 9 лютого).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.