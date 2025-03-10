Золото растет в цене на фоне слабости доллара: инвесторы стремятся сохранить инвестиции

Золото подорожало на фоне ослабления доллара и притока капитала в безопасные активы из-за беспокойства эскалацией глобальной торговой войны.

Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото выросло на 0,1%, достигнув 2 914,00 долларов за унцию по состоянию на 07:01 по GMT. Фьючерсы на американское золото увеличились на 0,2%, до 2 920,10 долларов.

Инвесторы также ожидали дальнейших сигналов от Федеральной резервной системы США относительно будущих решений по процентным ставкам.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье избежал прогнозов относительно возможной рецессии в стране, несмотря на беспокойство фондовых рынков из-за его пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая, связанные с борьбой против фентанила.

Анонсы изменений в тарифной политике вызвали волнение на Уолл-стрит. Инвесторы считают, что непоследовательные шаги администрации Трампа, направленные на отмену пошлин для торговых партнеров, вместо облегчения создают путаницу.

Пошлины остаются ключевым фактором для инвесторов, которые считают, что они могут повредить экономическому росту и спровоцировать инфляцию.

Спотовое серебро упало на 0,2%, до 32,45 долларов за унцию, тогда как платина осталась на уровне 963,37 долларов. Палладий также не изменился, торгуясь на уровне 948,64 доллара.

Напомним:

Цены на золото снизились в четверг на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций США.

Президент США Дональд Трамп предоставил автопроизводителям освобождение от 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики сроком на один месяц, при условии соблюдения ими действующих правил зоны свободной торговли.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

Цены на золото поднялись до исторического максимума, превысив уровень $2 950 за унцию, поскольку опасения относительно угрозы торговой войны из-за пошлин президента США Дональда Трампа подтолкнули инвесторов к покупке драгоценного металла.