Золото дешевшає після оновлення максимуму на тлі конфлікту Ірану з Ізраїлем

Ціни на золото знизилися на початку тижня після того, як трейдери зафіксували прибутки на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Напередодні метал досягнув найвищого рівня майже за два місяці.

Про це пише Reuters.

Спотове золото подешевшало на 0,5% і торгувалося на рівні 3414,32 долара за унцію. Це відбулося після зростання до найвищої позначки з 22 квітня. Ф'ючерси на золото в США також знизилися на 0,5%, до 3434,80 долара.

Ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг пояснив, що золото підтримувалося премією за політичний ризик, яка зростає на фоні ескалації між Ізраїлем та Іраном. Він вважає, що зараз зберігається короткостроковий висхідний тренд, а ключовим опором буде рівень у 3500 доларів.

На вихідних сторони завдали нових ударів, що спричинило загибель і поранення цивільних. Обидві армії закликали мирне населення до обережності у зв’язку з можливими подальшими атаками.

Цього тижня ринки чекають на рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Хоча збереження поточного рівня вважається ймовірним, інвестори уважно стежитимуть за сигналами щодо можливого пом’якшення монетарної політики в другій половині року.

На тлі цих очікувань ф’ючерсні ринки прогнозують два зниження ставки до кінця 2025 року, з потенційним початком у вересні.

Серед інших дорогоцінних металів спотове срібло подорожчало на 0,2% до 36,36 долара за унцію. Платина та паладій додали по 1,5%, піднявшись до 1245,67 та 1043,53 долара відповідно.

Нагадаємо:

Золото у 2024 році випередило євро і стало другим за значущістю резервним активом після долара.

Ціни на золото зросли завдяки ослабленню долара, тоді як ринки стежать за переговорами між США і Китаєм. Платина оновила трирічний максимум.

Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн — головно у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.