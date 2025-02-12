РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки – Зеленський

Рада національної безпеки та оборони провела засідання та знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

"Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", - повідомив він.

Зеленський зазначив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі й заявив, що "зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців".

"Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - підсумував він.

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Нагадаємо:

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.