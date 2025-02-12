СНБО нашел путь ощутимо снизить цены на популярные лекарства – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и нашел путь, как снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

"Есть путь, чтобы снизить на 30 % цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта - на наиболее важные лекарства для наших людей", - сообщил он.

Зеленский отметил, что правительство должно представить обществу все детали и заявил, что "изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев".

"Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения", - подытожил он.

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Напомним:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие и анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств.

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.