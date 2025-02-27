Завдав збитків держбюджету на понад 4 мільйони: на Закарпатті судитимуть ексдиректора лісгоспу

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо ексдиректора "Свалявського лісового господарства", який завдав збитків місцевим бюджетам на суму понад 4,1 млн грн.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду.

У 2018 році були внесені зміни до Податкового кодексу, згідно з якими лісові землі підлягають оподаткуванню земельним податком. Однак, за матеріалами слідства, директор, всупереч законодавству, з 2018 року не сплачував цей податок. Не виправив він ситуацію і в наступні роки, коли мав можливість подати уточнювальні податкові декларації.

Таким чином, як повідомляє ДБР, загальна сума збитків місцевим громадам, включаючи штрафні санкції, склала понад 4,1 млн грн.

Ексдиректору лісгоспу загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Під час досудового розслідування завдані збитки були повністю відшкодовані.

Нагадаємо:

Прокуратура не змогла повернути філії "Рокитнівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" земельну ділянку площею 0,5 га, яка перебуває у користуванні ФОП Василь Петрівський.