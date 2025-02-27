Нанес ущерб госбюджету более чем на 4 миллиона: на Закарпатье будут судить экс-директора лесхоза

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении экс-директора "Свалявского лесного хозяйства", который нанес ущерб местным бюджетам на сумму более 4,1 млн грн.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Сообщается, чтообвинительный акт направлен в суд.

В 2018 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым лесные земли подлежат налогообложению земельным налогом. Однако, по материалам следствия, директор, вопреки законодательству, с 2018 года не платил этот налог. Не исправил он ситуацию и в последующие годы, когда имел возможность подать уточняющие налоговые декларации.

Таким образом, как сообщает ГБР, общая сумма убытков местным общинам, включая штрафные санкции, составила более 4,1 млн грн.

Экс-директору лесхоза грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Во время досудебного расследования нанесенный ущерб был полностью возмещен.

Напомним:

Прокуратура не смогла вернуть филиалу "Рокитновское лесное хозяйство" государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" земельный участок площадью 0,5 га, который находится в пользовании ФЛП Василий Петровский.