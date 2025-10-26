Українська правда
За тиждень Нацбанк продав 641 мільйон доларів

Володимир Тунік-Фриз — 26 жовтня, 18:00
НБУ

За тиждень з 20 по 24 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 641,65 млн дол, при цьому купив 500 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 13 по 17 серпня Нацбанк продав на міжбанку 641,65 млн дол, що на 38,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 500 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 13 по 17 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 602,65 млн дол, при цьому не купував валюту.

