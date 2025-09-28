За тиждень Нацбанк продав 560 мільйон доларів

За тиждень з 22 по 26 вересня Національний банк України продав на міжбанку 559,8 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 22 по 26 серпня Нацбанк продав на міжбанку 559,8 млн дол, що на 91,7 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

