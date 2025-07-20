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За тиждень Нацбанк продав 906 мільйон доларів

Володимир Тунік-Фриз — 20 липня, 14:01
За тиждень Нацбанк продав 906 мільйон доларів
НБУ

За тиждень з 14 по 18 липня Національний банк України продав на міжбанку 906,6 млн дол, при цьому купив 130 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 14 по 18 липня Нацбанк продав на міжбанку 906,6 млн дол, що на 228,1 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 130 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 7 по 11 липня Національний банк України продав на міжбанку 678,5 млн дол, при цьому не купував валюту.

фінанси НБУ міжбанк

міжбанк

За тиждень Нацбанк продав 906 мільйон доларів
За тиждень Нацбанк продав 661 мільйон доларів
За тиждень Нацбанк продав 875 мільйонів доларів

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