Военные купили сто пикапов по 1,67 миллиона

Воинская часть А4118 заказала сто автомобилей Mitsubishi L200 2,4 MT в комплектации Invite по 1,67 млн грн за штуку с поставкой до апреля этого года.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Издание отмечает, что в частных объявлениях о продаже таких автомобилей цены начинаются от 1,74 млн грн.

В закупках в системе "Прозорро" они также дороже.

Например в/ч А0661 объявила закупку по 1,92 млн грн, в/ч А7048 - по 1,85 млн грн, в/ч А7382 - по 1,80 млн грн, управление СБУ в Тернопольской области - по 1,83 млн грн.

Напомним:

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD).