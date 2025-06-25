Власник Meest приватизує держпідприємство у Львові: на торгах ціна зросла удесятеро

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Львівське спеціальне конструкторське бюро "Топаз", яке знаходиться на вулиці Личаківській обласного центру.

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Міст Експорт" (належить бізнесмену Ростиславу Кісілю (Meest). Загалом на аукціоні було 12 учасників.

Переможець запропонував 107 млн грн – удесятеро більше за стартову вартість.

ТОВ "Міст Експорт" також повинно сплатити 21,4 млн грн ПДВ.

У власність компанії-переможця перейдуть вісім об’єктів нерухомості (шість виробничих корпусів, склад і трансформаторна підстанція) загальною площею близько 3000 кв. м, три старі автомобілі, а також 47 одиниць рухомого майна та обладнання.

Раніше "Топаз" займався виготовленням пам’ятних та ювілейних монет, нагород, медалей, відзнак, а також демонтажем списаного обладнання, що містить дорогоцінні метали.

Нагадаємо:

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації пакету акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром", стартова ціна лота — 1 158 050 202 грн без ПДВ.