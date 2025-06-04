Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації пакету акцій "Сумихімпрому"

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації пакету акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром", стартова ціна лота — 1 158 050 202,00 грн без ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Команда ФДМУ оголосила онлайн-аукціон з великої приватизації державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" у м. Суми. Торги відбудуться у системі "Прозорро.Продажі" 11 червня, подання пропозицій для участі у торгах приймаються до 10 червня, 20:00", — інформує ФДМУ.

До продажу запропоновано 1 738 665 246 штук простих іменних акцій, що становить 99,9952 % у статутному капіталі ПАТ "Сумихімпром", уточнили у Фонді.

"Сумихімпром" є одним із ключових об'єктів великої приватизації, що перебуває в управлінні ФДМУ, говориться у повідомленні.

Підприємство, розташоване в Зарічному районі міста Суми, спеціалізується на виробництві добрив і азотних сполук.

Як повідомляє ФДМУ, об’єкт включає 64 одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) загальною площею 462 256,70 м². Він розташований на 44 земельних ділянках державної власності площею 637,0311 га, але саме під об'єкт земельні ділянки окремо не виділені.

Частину нерухомого майна об’єкта приватизації загальною площею 5892,8 м² передано в оренду відповідно до 17 договорів. На балансі товариства наявні об’єкти, які не увійшли до статутного капіталу та не підлягають приватизації.

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Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна підготував до приватизації хімічно-промислову та будівельну компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд". Аукціони пройдуть на платформі "Прозорро.Продажі".

"Умови продажів для обох підприємств: нові власники мають погасити протягом шести місяців борги із зарплати та перед бюджетом на момент покупки. Також покупці зобов’язані погасити борги перед кредиторами, за винятком боргів перед підсанкційними особами та кредиторами з рф та рб", – наголосили тоді в Фонді держмайна.

Раніше повідомлялося, що менеджмент ПАТ "Сумихімпром" розробив стратегію розвитку підприємства, спрямовану на беззбитковість у короткі терміни. План передбачає поетапне введення в експлуатацію різних цехів та розширення номенклатури продукції.