TikTok оштрафували на 530 мільйонів євро за передачу даних до Китаю

Європейський Союз оштрафував на 530 мільйонів євро (600 мільйонів доларів) компанію ByteDance, яка є власником TikTok, за незаконну передачу даних користувачів до Китаю.

Про це пише Bloomberg.

Компанія не достатньо зробила, щоб приховати доступ до інформації від китайських державних служб.

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC), головний регулятор компанії в Європі, заявила, що TikTok порушив правила блокування передачі даних. TikTok має шість місяців, щоб припинити незаконну передачу даних.

ByteDance у квітні зізнався, що зберігав дані європейських користувачів на серверах у Китаї, що суперечить попереднім доказам, які компанія надіслала регулятору.

ByteDance планує оскаржити рішення.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп майже уклав угоду з китайським власником TikTok, яка б позбавила популярний додаток від заборони в США, але угоду було зірвано після того, як Китай не дав свого дозволу після оголошення американських тарифів цього тижня.